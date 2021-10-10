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09:13 11 Октября 2021 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

Состояние Саакашвили в тюрьме ухудшилось: врач назвал редкую болезнь политика

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает одиннадцатый день в тюрьме, ухудшилось.

Об этом сообщило издание Грузия online со ссылкой на слова личного врача политика Николоза Кипшидзе. Медик проведал своего пациента 10 октября.

Он отметил, что Саакашвили отказался принимать даже мед с соком, на чем настаивала пенитенциарная служба. Сейчас он только пьет воду.

Также Кипшидзе заявил, что третий президент Грузии болен редким заболеванием крови – талассемией. При нем категорически запрещено голодание.

Медик подчеркнул, что огласил диагноз Саакашвили с его согласия.

Ранее Власти.нет писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны.  Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

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Тэги: Михаил Саакашвили
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