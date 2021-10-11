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09:45 11 Октября 2021 Просмотров 151   КомментариевКомментарии

Зеленский ищет, куда перебраться после окончания президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский присматривает новое место жительства, куда его семья переберется с государственной резиденции по окончании срока его полномочий.

Зеленский ищет новое жилье

О поисках нового жилья Зеленский рассказал в комментарии программе «Светская жизнь«. Он уточнил, что не выполнил свое же обещание не жить на госдачах из-за сложностей с безопасностью.

Глава государства пояснил, что в случае покупки нового дома ему бы пришлось покупать еще и дом для охраны.

Ведущая Катя Осадчая напомнила Зеленскому, что ему все-равно придется съехать из государственной резиденции после окончания срока президентских полномочий.

«Мы уже несколько вариантов нашли. Вопрос в том, как ускорить процесс: купить дом уже готовый и сделать там ремонт или землю и новый дом строить», – ответил Зеленский.

Он, правда, не уточнил, речь идет о недвижимости в Украине или за рубежом.


Напомним, Владимир Зеленский заявил, что пока не решил, баллотироваться ли ему на второй президентский срок. По его словам, дочь выступает против продолжения политической карьеры отца.

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Тэги: Владимир Зеленский
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