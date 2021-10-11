Ученые выяснили, насколько вакцинация защищает от тяжелых случаев COVID-19 и смерти

Вакцинация оказалась очень эффективной для предотвращения серьезных случаев заболевания COVID-19, и даже против штамма DELTA.

Вакцинация на 90% защищает от тяжелых случаев COVID-19



Об этом сообщило издание The Local со ссылкой на исследование медицинской группы Epi-Phare. Французские ученые опубликовали отчет 11 октября.

Задачей исследователей было выяснить влияние вакцинации на предотвращение тяжелого течения COVID-19 и смертельных случаев, вызванных этой болезнью.

медики установили, что спустя 14 дней после получения второй дозы вакцин привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или скончаться при заражении коронавирусом. При этом значительный защитный эффект наблюдается и в случае со штаммом «дельта» – 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50 – 75 лет.

Результаты подтверждают наблюдения из США, Великобритании и Израиля, но в Epi-Phare говорят, что это самое большое исследование своего рода до сих пор.

Ученые сравнивали результаты 11 миллионов вакцинированных людей с 11 миллионами невакцированных.

Они образовали пары из одного вакцинированного и одного невакцинированного с одинаковым возрастом, полом, регионом проживания. Ученые наблюдали за жизнью таких пар с момента получения вакцинировавшимся второй дозы препарата.

Результаты исследования также показали, что в течение периода наблюдения – до пяти месяцев – защита вакцины против тяжелого COVID-19 не уменьшилась.

Ранее Власти.нет писали, что Минздрав утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

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