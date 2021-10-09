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Главная » Украина » Политика
12:00 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине вакцинировано от COVID 7,5 млн человек

В стране с начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции привито 7 548 873 украинца.

В Украине за последние сутки было привито от коронавируса 39 060 человек. Одну дозу получили 19 277 украинцев, полностью иммунизированы – 19 783 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток в стране работали 353 мобильные бригады,1 282 пункта прививки и 356 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 548 873 человека. Из них получили одну дозу – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки.

Напомним, вакцинировать от COVID начали на Укрпочте. Привиться могут все желающие – нужно просто зайти в отделение, где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации вакцинироваться.

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Тэги: covid, вакцинировано
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