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14:00 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Гавайях произошло сильное землетрясение

Эпицентр находился на глубине 35,1 километра. Магнитуда землетрясения превысила 6,2 баллов.

Рядом с американским островом Гавайи в понедельник, 11 октября, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Толчки зафиксированы 11 октября в 00:48 по киевскому времени. Эпицентр находился на глубине 35,1 км.

Предупреждение об угрозе цунами не было, информации о пострадавших и ущербе пока нет.

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Тэги: землетрясение, Гавайи
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