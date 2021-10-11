Россия украла формулу вакцины от COVID-19, – СМИ

Россия украла формулу вакцины Oxford/Astrazeneca и использовала ее, чтобы создать свою собственный препарат Спутник V.

В Британии подозревают Россию в похищении формулы вакцины



Об этом сообщила The Sun. Сотрудники нацбезопасности говорят, что владеют доказательствами причастности одного из российских шпионов к похищению важных данных о препарате.

В российской Cпутник V используются технологии аналогичные тем, которые разработали создатели оксфордской вакцины.

Специалисты по безопасности уверены, что препарат был скопирован благодаря тому, что иностранный агент лично похитил секретную информацию.

Издание уточнило, что в прошлом году разведчики «указывали пальцем на шпионов Путина». Тогда они говорили, что «более чем на 95% уверены» в том, что именно российские хакеры, поддерживаемые государством, атаковали организации, разрабатывающие вакцину против коронавируса, чтобы похитить данные.

Член парламента и эксперт по отношениям с Россией Боб Вили, комментируя ситуацию, призвал более серьезно относится к российскому и китайскому шпионажу.

“Будь-то кража данных об Astra- Zeneca или энергетический шантаж со стороны этих авторитарных и тоталитарных режимов, нам стоит несколько поумнеть в отношении к ним”, – сказал политик.

Журналисты также отметили, что британское правительство отказалось от комментариев.