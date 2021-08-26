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11:59 11 Октября 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

На Полтавщине перевернулся автобус с людьми, много пострадавших

В Полтавской области попал в ДТП и перевернулся автобус с 24 пассажирами, в результате чего пострадали 11 человек.

В результате ДТП пострадало 11 человек

Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области. ДТП происшествие произошло около 6:40 на 174 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Карпиловка, Лубенского района.

По предварительной информации, транспортное средство, которым управлял 56-летний водитель, следовал из Луганской области в Киев. В какой-то момент автобус съехал с дороги и в кювете перевернулся на бок.

На Полтавщине перевернулся автобус с людьми

На Полтавщине перевернулся автобус с людьми

В салоне находилось двадцать два пассажира и два водителя. В результате инцидента десять пассажиров и водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. им уже оказали первую медицинскую помощь в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

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Тэги: дтп
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