Киву обвинили в госизмене за поздравление Путина, заявления рассмотрят в СБУ, ГБР и генпрокуратуру

Политическая партия «УДАР Виталия Кличко» обратилась в правоохранительные органы с просьбой начать расследование в отношении народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из-за его поздравления президента РФ Владимира Путина.

Киву обвинили в госизмене



Об этом сказано на сайте партии «УДАР Виталия Кличко». Официальные заявления об открытии соответствующего уголовного производства направлен на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ.

В сообщении напомнили, что Кива на своем телеграмм-канале выложил видеоролик, где он на фоне государственного флага Украины поздравляет главу государства-агрессора с днем рождения.

По мнению партийцев, такие действия нужно рассматривать как государственную измену.

«За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42 500 – 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин – главнокомандующий войск Российской Федерации”, – сказано в заявлении.

Ранее глава партии Артур Палатный заявил, что СБУ обязана возбудить уголовное дело в отношении Кивы по факту государственной измены. Также он утверждал, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций против него.

Ранее Власти сообщали, что народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива поздравил президента России и назвал его «великим правителем».

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