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Главная » Украина » Общество
13:12 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ивано-Франковске больницы и школы остались без тепла из-за огромных цен на газ, – мэр города

В Ивано-Франковске отопительный сезон может не начаться в медицинских учреждениях, школах и детских садах из-за очень высокой цены на газ.

В Ивано-Франковске не хватает денег на тепло

Об этом написал в Facebook мэр города Руслан Марцинкив. Он отметил, что сейчас средняя температура в учреждениях здравоохранения составляет 18-19 градусов.

Марцинкив напомнил, что в начале года была договоренность о цене газа для бюджетных учреждений в 7-8 грн за кубометр. Сейчас же нужно платить 30 грн. А это дополнительные полмиллиона для городского бюджета.

» А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тысяч детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тысяч кубометров газа и более 7 миллионов для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения», – возмутился мэр.

В заключении он отметил, что меморандум между мэрами и правительством о не повышении цен на отопление рискует остаться на бумаге. В противном случае просто не будет газа.

Мэр Ивано-Франковска пожаловался на цены на газ

Мэр Ивано-Франковска пожаловался на цены на газ

Ранее Власти писали, что Нафтогаз повысил тарифы на газ для потребителей поставщика «последней надежды» на октябрь на 38%.

Источник:
Тэги: газ, тарифы, Ивано-Франковск
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