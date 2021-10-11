Полякова пересадили из другого авто: таксист изменил показания
Таксист, в машине которого обнаружили бессознательное тело нардепа Антона Полякова, признался, что мужчину ему перегрузили из другого автомобиля.
Об этом сообщила ТСН со ссылкой на эксклюзивную информацию от адвоката таксиста. Он уточнил, что его подопечного избили за дачу ложных показаний.
«Он дал показания. Он не знал и не мог знать, употребляли ли они что-то. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все”, – сказал адвокат.
По его словам, водитель решил сначала не впутывать других людей, поэтому сказал, что подобрал Полякова на остановке.
“Вот ребята его и наказали. Но след простыл, экспертиза не покажет», – заявил правозащитник.
Он также отметил, что полицейские допустили ряд нарушений. В частности таксиста продержали в отделении почти сутки вместо положенных трех часов. Кроме того, от адвоката скрывали местонахождения подзащитного.
Но судиться с правоохранителями он не будет.
«Он обычный парень и просто хочет жить», – добавил адвокат.
В то же время адвокат подтвердил, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и будто судороги шеи.
Водитель якобы решил быстро доставить пассажира в медучреждение, поэтому и нарушил правила. Тогда его и остановили полицейские.
Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить в больницу. В это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.
Журналисты ТСН выяснили, что у таксиста есть криминальное прошлое. В 2017 году он был судим по статье 149 ч. 2 (торговля людьми) уголовного кодекса Украины.
Согласно материалам дела, мужчина принимал участие в преступной группировке, которая занималась переправкой через границу в Турцию украинских девушек. Их предполагалось использовать для предоставления сексуальных услуг.
Как сообщали Власти.нет, народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.
Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.
В понедельник, 11 октября, Антона Полякова похоронили в родном Чернигове.