Полякова пересадили из другого авто: таксист изменил показания

Таксист, в машине которого обнаружили бессознательное тело нардепа Антона Полякова, признался, что мужчину ему перегрузили из другого автомобиля.

Антона Полякова пересадили в такси с другого автомобиля



Об этом сообщила ТСН со ссылкой на эксклюзивную информацию от адвоката таксиста. Он уточнил, что его подопечного избили за дачу ложных показаний.

«Он дал показания. Он не знал и не мог знать, употребляли ли они что-то. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все”, – сказал адвокат.

По его словам, водитель решил сначала не впутывать других людей, поэтому сказал, что подобрал Полякова на остановке.

“Вот ребята его и наказали. Но след простыл, экспертиза не покажет», – заявил правозащитник.

Он также отметил, что полицейские допустили ряд нарушений. В частности таксиста продержали в отделении почти сутки вместо положенных трех часов. Кроме того, от адвоката скрывали местонахождения подзащитного.

Но судиться с правоохранителями он не будет.

«Он обычный парень и просто хочет жить», – добавил адвокат.

В то же время адвокат подтвердил, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и будто судороги шеи.

Водитель якобы решил быстро доставить пассажира в медучреждение, поэтому и нарушил правила. Тогда его и остановили полицейские.

Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить в больницу. В это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.

Журналисты ТСН выяснили, что у таксиста есть криминальное прошлое. В 2017 году он был судим по статье 149 ч. 2 (торговля людьми) уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам дела, мужчина принимал участие в преступной группировке, которая занималась переправкой через границу в Турцию украинских девушек. Их предполагалось использовать для предоставления сексуальных услуг.

Как сообщали Власти.нет, народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

В понедельник, 11 октября, Антона Полякова похоронили в родном Чернигове.

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