Суд оставил Труханова на свободе под залог в 30 млн

Высший антикоррупционный суд отказался отправить под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова, отпустив его с обязательством внесения 30 млн. грн.

Соответствующее решение зачитала судья ВАКС Оксана Олейник. Кроме того, Труханова обязали сдать загранпаспорта.

Напомним, прокуратура ходатайствовала суд арестовать Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

Мэр Одессы взял отпуск до 13 октября. Исполняет обязанности городского головы на это время его заместитель Сергей Тютюхин. Сейчас Труханов может вернуться к исполнению своих обязанностей градоначальника.

Ранее Власти.нет сообщали, что Труханову и одесским чиновникам вручили подозрения по нанесению бюджету Одессы убытков на 533 млн гривен. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписал пять подозрений в отношении одесских чиновников, в том числе Труханова.

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