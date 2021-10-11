НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:34 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд оставил Труханова на свободе под залог в 30 млн

Высший антикоррупционный суд отказался отправить под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова, отпустив его с обязательством внесения 30 млн. грн.

Соответствующее решение зачитала судья ВАКС Оксана Олейник. Кроме того, Труханова обязали сдать загранпаспорта.

Напомним, прокуратура ходатайствовала суд арестовать Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

Мэр Одессы взял отпуск до 13 октября. Исполняет обязанности городского головы на это время его заместитель Сергей Тютюхин. Сейчас Труханов может вернуться к исполнению своих обязанностей градоначальника.

Ранее Власти.нет сообщали, что Труханову и одесским чиновникам вручили подозрения по нанесению бюджету Одессы убытков на 533 млн гривен. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписал пять подозрений в отношении одесских чиновников, в том числе Труханова.

Источник:
Тэги: Геннадий Труханов, ВАКС
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.10.2021 10:28
Суд изберет меру пресечения для Труханова 11 октября
ТОР
06.11.2019 21:32
Высший антикоррупционный суд рассматривает дело мэра Одессы
ТОР
10.07.2019 06:16
Почему суд оправдал Труханова
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com