Названа область Украины, которая ближе всего к «красной» карантинной зоне

Наиболее близкая к “красной” зоне эпидемической опасности по состоянию на 11 октября является Херсонская область.

Об этом заявил в интервью “Голосу Америки” министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, сначала наиболее угрожающе ситуация выглядела в западных регионах страны.

«Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021 года. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая первая «загорелась» в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост», – рассказал министр.

Он также отметил, что Херсонская область прошла две волны коронавируса, оставаясь даже не на “оранжевом” уровне, а только на “желтом”. Но сейчас именно она может оказаться первым регионом, который станет “красным”.

По словам Ляшко, сейчас среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города – Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 000 населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

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