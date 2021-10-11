Без диплома для всех: бывший чиновник с фальшивой «корочкой» ищет контакты в ОП

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной компании (ГАСК) Алексей Кудрявцев намерен вернуться в большую политику.

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной компании (ГАСК) Алексей Кудрявцев намерен вернуться в большую политику. Для этого подвигает отмену обязательного высшего образования, сообщил изданию источник в ОП. По словам источника, бывший чиновник активно восстанавливает контакты, а основной сферой его интересов, как и раньше, является строительство.

«Он (Кудрявцев) всячески сводит контакты с Офисом Президента, в частности, с Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром, которых считают максимально эффективными переговорщиками для будущих позиций, – обозначает источник. – Тактика понятна – накануне вероятных и ожидаемых перемен в министерствах есть неплохой шанс получить желаемое место. Однако у Кудрявцева проблема: поддельный диплом. Все помнят историю о его якобы высшем образовании, которая стала логическим завершением его же карьеры чиновника. Также многим известны его попытки «отбелиться», активное наращивание присутствия в СМИ, результатом которых стал медийный провал, а не восстановленная репутация», – делится источник. По его словам, бывшего главу ГАСКа знают как непрогнозируемую, а потому довольно опасную для назначений креатуру. «Пока результатом его попыток проникнуть во властные кабинеты является только его же непреодолимое желание, – иронизирует источник, – но, говорят, Кудрявцев готов неплохо «аргументировать» свою полезность на новом месте и бесполезность для чиновников наличия диплома», – подчеркивает наш собеседник.

Напомним, в декабре 2018 полиция завела против Алексея Кудрявцева дело по ст. 358 ч 1, 4 и ст. 190 ч. 4 (подделка документов, использование поддельных документов и мошенничество в особо крупных размерах). Руководствуясь необъяснимыми мотивами, ГБР практически закрыло уголовное производство №62019100000000813, но решением суда материалы были направлены на продолжение досудебного расследования. Позже Киевский апелляционный суд своим решением таки закрыл уголовное производство о фальшивом дипломе экс-главы ГАСКа Кудрявцева из-за окончания срока давности привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем, фабула преступления не вызывала сомнений, а описательная часть постановления суда фактически подтверждала информацию о поддельном дипломе Алексея Кудрявцева. Данный факт лишь подчёркивает его умение правильно «мотивировать» нужных людей на правильные решения. Посмотрим, будет ли результативной такая тактика в этот раз и останется ли диплом – настоящий, не фальшивый – одним из ключевых требований для топ-чиновников.