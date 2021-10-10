НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:23 11 Октября 2021 Просмотров 124   КомментариевКомментарии

На нефтяном заводе в Ливане вспыхнул масштабный пожар

На одном из заводов в районе Захрани вспыхнул пожар в резервуаре для хранения нефтепродуктов.

Об этом сообщила Al Jazeera. Причина пожара пока остается неизвестной.

По информации министра энергетики страны Валида Файяда, пожар удалось локализовать.

Ранее Файяд сообщил Al Jazeera, что горит армейский топливный бак.

Пожар вспыхнул на предприятии в районе Захрани

Пожар вспыхнул на предприятии в районе Захрани

«Нам нужно дождаться результатов расследования, и мы должны быть готовы принять все необходимое по результатам», – сказал Файяд.

Он подчеркнул, что сейчас приоритетом является безопасность людей.

На нефтяном объекте находится не менее 25 пожарных машин. Пока одни пожарные тушат пожар, другие охлаждают окружающие резервуары, чтобы предотвратить распространение пламени.

В цистернах на нефтеперерабатывающих заводах в Захрани хранятся бензин и дизельное топливо, закупленные правительством Ливана.

Поблизости от места катастрофы также находится одна из ключевых электростанций Ливана.

Источник:
Тэги: пожар
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.10.2021 11:34
Под Харьковом сгорел дом с жильцами
ТОР
04.09.2021 18:30
Выгоревший костел в Киеве: фоторепортаж
ТОР
04.09.2021 13:00
Известна причина пожара в костеле в Киеве
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com