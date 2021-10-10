На нефтяном заводе в Ливане вспыхнул масштабный пожар

На одном из заводов в районе Захрани вспыхнул пожар в резервуаре для хранения нефтепродуктов.

Об этом сообщила Al Jazeera. Причина пожара пока остается неизвестной.

По информации министра энергетики страны Валида Файяда, пожар удалось локализовать.

Ранее Файяд сообщил Al Jazeera, что горит армейский топливный бак.

«Нам нужно дождаться результатов расследования, и мы должны быть готовы принять все необходимое по результатам», – сказал Файяд.

Он подчеркнул, что сейчас приоритетом является безопасность людей.

На нефтяном объекте находится не менее 25 пожарных машин. Пока одни пожарные тушат пожар, другие охлаждают окружающие резервуары, чтобы предотвратить распространение пламени.

В цистернах на нефтеперерабатывающих заводах в Захрани хранятся бензин и дизельное топливо, закупленные правительством Ливана.

Поблизости от места катастрофы также находится одна из ключевых электростанций Ливана.

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