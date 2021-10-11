На похоронах Полякова произошел конфликт между его женой и любовницей

На похороны народного депутата Антона Полякова пришла его коллега Анна Скороход, спровоцировав небольшой конфликт с вдовой покойного.

В СМИ писали о романе между Поляковым и Скороход



Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. Скоркоход в черном платке в сопровождении нескольких человек пришла в Черниговскую филармонию, где проходила церемония прощания с Поляковым.

Вдова покойного Галина заметила ее и спросила, как та посмела прийти на похороны, после чего вышла на улицу.

Цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мама Полякова.

Скороход также присутствовала отпевании в церкви, а затем поехала на кладбище, где, прощаясь с коллегой, поцеловала его.

Напомним, накануне появилась информация, что между Поляковым и Скороход был роман. Ее никто не комментировал и не подтверждал официально.

Как сообщали Власти.нет, народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.