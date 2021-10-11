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Главная » Украина » Общество
16:20 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд избрал меру пресечения для Мецгера и его пресс-секретаря

Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест главу «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера и руководителя пресс-службы банка Владимира Пикалова.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Оба являются подозреваемыми по делу о нападении на журналистов журналистов проекта «Схемы» в помещении банка.

Прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

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