11.10.2021 16:12
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16:20 11 Октября 2021 0 Комментарии
Суд избрал меру пресечения для Мецгера и его пресс-секретаря
Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест главу «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера и руководителя пресс-службы банка Владимира Пикалова.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Оба являются подозреваемыми по делу о нападении на журналистов журналистов проекта «Схемы» в помещении банка.
Прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте.
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