ЕС даст Украине €600 млн макрофинансовой помощи

Евросоюз и Украина также обсудят совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией.

В ближайшие дни Евросоюз предоставит Украине транш в 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи. Об этом в понедельник, 11 октября, в Брюсселе заявил журналистам представитель ЕС, передает ТАСС.

«Транш в €600 млн будет выделен в ближайшие дни», – сказал он.

Также отмечается, что Евросоюз и Украина на двустороннем саммите 12 октября обсудят совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией.

«Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтоб бороться с гибридными угрозами и дезинформацией», – добавил он.

Кроме того, на встрече стороны обсудят всевозможные сценарии относительно поставки газа.

«Мы будем консультироваться детально с коллегами из Украины, чтобы посмотреть, что может быть сделано для увеличения поставок газа. Это будет важная тема обсуждений между лидерами. Еврокомиссия будет работать с Украиной по всем возможным сценариям этой зимы», – сказал он.

Представитель также добавил, что ЕС обсуждает военно-учебную миссию для Украины и может принять решение в первой половине ноября.

«Мы изучаем возможность поддержки способностей Украины, в том числе в профессиональной военной деятельности», – сказал он.

Также по словам представителя ЕС, в первой половине ноября соберется комитет по внешней политике и безопасности, который оценит и примет окончательное решение.

Тэги: ес, помощь