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21:00 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Канаде метеорит упал на подушку спящей женщины

Женщина проснулась от сильного шума и увидела рядом с собой камень, который до этого пробил крышу.

В канадском городе Голден метеорит пробил крышу частного дома и упал на подушку спящей женщины, сообщает Victoria News.

Отмечается, что необычный инцидент произошел 4 октября, на юго-востоке провинции Британская Колумбия. Метеорит упал в нескольких сантиметрах от головы местной жительницы Рут Гамильтон, пробив крышу в ее доме.

Женщина рассказала, что проснулась от сильного шума и увидела, что на ее подушке рядом с тем местом, где обычно размещена ее голова, лежит камень.

С женщиной все в порядке, она не получила никаких травм. По ее словам, этот опыт дал ей новый взгляд на жизнь.

«Единственное, что мне теперь приходит в голову, так это то, что жизнь бесценна, и она может оборваться в любой момент, даже если вы думаете, что в своей постели вы в безопасности», – отметила Гамильтон.

Метеорит оставил дыру в потолке. В дальнейшем страховая компания должна решить, будет ли компенсировать ремонт.

А обломок от метеорита женщина планирует сохранить на память своим внукам.

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Тэги: Канада, метеорит
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