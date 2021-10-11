В Украине ввели новые правила пассажироперевозок на время карантина

Межрегиональные пассажироперевозки в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у водителей, экипажа и всех пассажиров документа, подтверждающего COVID-безопасость.

В Украине ввели новые правила пассажирских перевозок



Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины. Соответствующие изменения в постановление №1236 было внесено на заседании Кабинета министров 11 октября.

Нововведения вступят в силу с 21 октября. С этого времени водители и пассажиры обязаны иметь при себе один из трех документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов «желтого» уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозовой вакцины или двумя дозами двухдозовой вакцины, которые разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые правила для перевозки пассажиров – вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Тэги: карантин