Зеленский поговорил с Меркель и Макроном о войне на Донбассе и «нормандском» саммите
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона мир на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Общение проходило в режиме видеоконференции.
В сообщении сказано, что участники встречи обсудили шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и подготовку к проведению следующего саммита “Нормандской четверки”.
Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите.
Зеленский рассказал о ситуации на востоке Украины и шагах, которые предпринимает Украина, чтобы сохранить там мир.
Меркель и Макрон со своей стороны пообещали, что их государства и дальше будут прилагать все усилия для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
“Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита «Нормандской четверки», – сказано в сообщении.
Меркель и Макрон пообещали поднять вопросы мира в Украине во время своего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.