Зеленский поговорил с Меркель и Макроном о войне на Донбассе и «нормандском» саммите

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона мир на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Общение проходило в режиме видеоконференции.

В сообщении сказано, что участники встречи обсудили шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и подготовку к проведению следующего саммита “Нормандской четверки”.

Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите.

Зеленский рассказал о ситуации на востоке Украины и шагах, которые предпринимает Украина, чтобы сохранить там мир.

Меркель и Макрон со своей стороны пообещали, что их государства и дальше будут прилагать все усилия для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

“Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита «Нормандской четверки», – сказано в сообщении.

Меркель и Макрон пообещали поднять вопросы мира в Украине во время своего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.

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