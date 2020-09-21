В “Укрзализныце” забастовка: возможны проблемы с пассажирским сообщением

В Украине 12 октября могут начаться перебои с железнодорожным пассажирским сообщением из-за того, что сотрудники «Укрзализныци» начнут итальянскую забастовку.

В "Укрзализныце" объявили забастовку



Об этом сообщила Страна со ссылкой на слова главы независимого профсоюза УЗ Александра Скибы. Протест начнется 12:30.

Суть итальянской забастовки состоит в том, что персонал выйдет на рабочие места, но будет выполнять лишь те действия, которые не противоречат технике безопасности и должностным инструкциям.

По словам Скибы, к акции присоединяются 6 депо на Южной железной дороге, 3 депо на Юго-Западной, останавливается Львовское западное депо, планируют подключиться работники Приднепровской ветки.

«Мы уже много раз писали обращения на Кабмин, и на СБУ — подвижной состав разваливается, железнодорожники работают в нечеловеческих условиях за мизерные зарплаты. Но никакой реакции ни от руководства УЗ, ни от властей нет. Поэтому своя надежда на акцию протеста», – сказал Скиба.

Он уточнил, что железнодорожники не выпустят из депо составы, техническое состояние которых вызывает вопросы и теоретически может угрожать безопасности пассажирских и транспортных перевозок.

Глава профсоюзов не исключил, что пока точечные протестные акции могут быстро разрастись на масштабы всей страны, что полностью заблокирует железнодорожное сообщение в стране.

Скиба не смог уточнить, как долго продлится итальянская забастовка.

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