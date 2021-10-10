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Главная » Украина » Спорт
12:15 12 Октября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина: где и когда смотреть

В рамках отборочного турнира на чемпионат мира футбольная сборная Украины сегодня сыграет с Боснией и Герцеговиной. Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов».

Смотреть трансляцию матча можно будет во вторник, 12 октября, в 21:45 на каналах «Украина» и «Футбол 1».

В группе D украинцы опережают своих соперников на два очка, однако боснийцы сыграли на один матч меньше.

Поражение лишит украинскую сборную шансов на выход в финальную часть чемпионат мира. При ничьей минимальные шансы сохранятся. А вот победа позволит Украины смело продолжать борьбу. Так что, и для украинцев, и для боснийцев этот матч станет одним из ключевых в отборочном турнире.

Кстати, на стадионе во Львове украинская национальная команда еще ни разу не проигрывала.

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол, ЧМ-2022
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