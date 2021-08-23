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11:48 12 Октября 2021 Просмотров 247   КомментариевКомментарии

Туристов из Москвы продали в рабство по дороге в Крым

Двоих парней из Москвы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались добраться до оккупированного полуострова автостопом.

Об этом сообщил Mash Gor в Telegram. Пару продали дагестанскому фермеру за 50 тыс. рублей (18 тыс. грн.)

Пара из Москвы Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск в Крыму, а добираться до Севастополя решили «как истинные путешественники» – автостопом.

На трассе «Дон» пару подобрал водитель автобуса. Он предупредил, что заедет в Ставрополь, а также предложил подработку на ферме. Москвичи от предложения отказались но на рассветете обнаружили, что водитель привез их в Дербент (Дагестан).

Там, прямо с автобуса, их забрал местный предприниматель Ямудин Ахмедов.

«Не спрашивая нас, он просто передал 50 тыс. водителю и сказал, что они мои. Те начали нас подталкивать в машину, типа, садитесь», – рассказал Пелеханов.

Весь следующий месяц пара работала на ферме – вставали в 4 утра, работали весь день в теплицах в селе Новая Мака, а на ночь их запирали в непригодном для жизни помещении.

В начале октября узникам удалось сбежать. Туристы вернулась в Москву и хотят добиться справедливости. Попытки заявить о происшествии в полицию Дагестана результата не дали.

Как ранее сообщали Власти, в селе Вербаев правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая держала в рабстве трех мужчин и издевалась над ними.

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Тэги: крым, туристы, рабство, дагестан, рф
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