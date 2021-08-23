Туристов из Москвы продали в рабство по дороге в Крым
Двоих парней из Москвы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались добраться до оккупированного полуострова автостопом.
Об этом сообщил Mash Gor в Telegram. Пару продали дагестанскому фермеру за 50 тыс. рублей (18 тыс. грн.)
Пара из Москвы Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск в Крыму, а добираться до Севастополя решили «как истинные путешественники» – автостопом.
На трассе «Дон» пару подобрал водитель автобуса. Он предупредил, что заедет в Ставрополь, а также предложил подработку на ферме. Москвичи от предложения отказались но на рассветете обнаружили, что водитель привез их в Дербент (Дагестан).
Там, прямо с автобуса, их забрал местный предприниматель Ямудин Ахмедов.
«Не спрашивая нас, он просто передал 50 тыс. водителю и сказал, что они мои. Те начали нас подталкивать в машину, типа, садитесь», – рассказал Пелеханов.
Весь следующий месяц пара работала на ферме – вставали в 4 утра, работали весь день в теплицах в селе Новая Мака, а на ночь их запирали в непригодном для жизни помещении.
В начале октября узникам удалось сбежать. Туристы вернулась в Москву и хотят добиться справедливости. Попытки заявить о происшествии в полицию Дагестана результата не дали.
Как ранее сообщали Власти, в селе Вербаев правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая держала в рабстве трех мужчин и издевалась над ними.