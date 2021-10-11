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11:51 12 Октября 2021 Просмотров 676   КомментариевКомментарии

Смерть Полякова: в МВД рассказали о новых показаниях таксиста и загадочном свидетеле

Таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

В МВД раскрыли новые подробности смерти Полякова

Некоторые подробности расследования странной смерти Полякова раскрыл в эфире телеканала “Украина” спикер МВД Артем Шевченко. Он уточнил, что те показания, которые таксист сейчас дает под протокол, сильно отличаются от первоначальных.

» Он сказал, что случайно подобрал пассажира, а на самом деле не случайно, он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем”, – рассказал Шевченко.

Он отметил, что пока не может раскрыть всех деталей, но подчеркнул, что подозрений пока никому не выдвигалось.

По словам представителя полиции, установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, с кем общался, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую.

Шевченко также добавил, что в компании с таксистом и Поляковым был еще один человек, личность которого установлена.

По словам Шевченко, следствие пока рассматривает сам факт обнаружения метадона. Но о том, стал ли он причиной смерти, пока говорить сложно. Возможно к летальному исходу привело соединение определенных веществ в организме депутата.

Сейчас у правоохранителей есть три версии случившегося: Полякова кто-то умышленно отравил, депутат сам принял метадон, и третья, приоритетная версия, – смерть наступила по естественным причинам.

Как сообщали Власти.нет, народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

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Тэги: МВД, Антон Поляков
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