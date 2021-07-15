У границ РФ замечены американские бомбардировщики

Пара стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer пролетела недалеко от границ Литвы и РФ.

Об этом сообщает ria.ru, со ссылкой на командование ВВС США. Пилоты отрабатывали взаимодействие с наводчиками.

Пара стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer, которые способны нести ядерное вооружение, пролетели вблизи Калининградской области (РФ), над Литвой.

Бомбардировщики координировали свои действия с литовскими и британскими наводчиками, которые выявляли имитированные наземные цели.

«Целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил», – заявили в Пентагоне.

После выполнения миссии бомбардировщики совершили посадку для дозаправки на авиабазе Шпангдалем в Германии и вернулись на аэродром Фэрфорд в Великобритании.

Как ранее сообщали Власти, Украина отправила Литве проволоку для границы от нелегальных мигрантов из Беларуси.

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