США обещают Украине, что СП-2 не запустят до завершения сертификации
Газопровод должен пройти полную сертификацию и соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС.
Об этом рассказал старший советник госдепартамента США Амос Хохштайн в интервью РБК-Украина. Он сообщил, что сертификация газопровода займет 6-7 месяцев.
Начиная с 8 сентября и до 8 января регулятор Германии будет выяснять соответствует ли «Северный поток – 2″ Третьем энергетическому пакету Евросоюза.
По истечению данного срока, правомерность решения рассмотрят европейские агентства. Это займет еще около двух месяцев.
И только после завершения вышеперечисленных процедур решение возвращается регулятору и он выносит окончательный вердикт о том, соответствует ли «Северный поток – 2″ Третьем энергетическому пакету Евросоюза.
«Таким образом, для сертификации нужно будет 6-7 месяцев. В совместном заявлении США и Германии немецкое правительство сказало, что будет следить за тем, чтобы Третий энергопакет был учтен и в духе, и в букве решения. И мы, США, будем продолжать влиять на немецкое правительство, чтобы было именно так», – подчеркнул Хохштайн.
Третий энергетический пакет — законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков, принятое Советом ЕС и Европарламентом в июле 2009 года и вступившее в силу 3 сентября того же года. Ключевым аспектом данного пакета директив и регламентов ЕС является ограничение монополии поставщиков газа и электричества, которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счёт владения сетями доставки к потребителям (газопроводами, ЛЭП и т.п.).