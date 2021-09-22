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Главная » Мир » Экономика
12:48 12 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США обещают Украине, что СП-2 не запустят до завершения сертификации

Газопровод должен пройти полную сертификацию и соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Об этом рассказал старший советник госдепартамента США Амос Хохштайн в интервью РБК-Украина. Он сообщил, что сертификация газопровода займет 6-7 месяцев.

Начиная с 8 сентября и до 8 января регулятор Германии будет выяснять соответствует ли «Северный поток – 2″ Третьем энергетическому пакету Евросоюза.

По истечению данного срока, правомерность решения рассмотрят европейские агентства. Это займет еще около двух месяцев.

И только после завершения вышеперечисленных процедур решение возвращается регулятору и он выносит окончательный вердикт о том, соответствует ли «Северный поток – 2″ Третьем энергетическому пакету Евросоюза.

«Таким образом, для сертификации нужно будет 6-7 месяцев. В совместном заявлении США и Германии немецкое правительство сказало, что будет следить за тем, чтобы Третий энергопакет был учтен и в духе, и в букве решения. И мы, США, будем продолжать влиять на немецкое правительство, чтобы было именно так», – подчеркнул Хохштайн.

Третий энергетический пакет  — законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков, принятое Советом ЕС и Европарламентом в июле 2009 года и вступившее в силу 3 сентября того же года. Ключевым аспектом данного пакета директив и регламентов ЕС является ограничение монополии поставщиков газа и электричества, которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счёт владения сетями доставки к потребителям (газопроводами, ЛЭП и т.п.).

Источник:
Тэги: США, сертификация, СП-2, Третий энергетический пакет
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