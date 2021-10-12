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12:29 12 Октября 2021 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе

Представители Украины и ЕС 12 октября в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Этот документ открывает украинский рынок для захода европейских авиакомпаний. Его подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол председательствующей в ЕС Словении Томаш Менцин, и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На церемонии присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы достигли весомого прогресса со времени 22 саммита. Через восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве», — сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что подписанное соглашение с Евросоюзом — это высокие стандарты полетов, новые возможности для граждан и бизнеса и большее количество рейсов и шире география полетов.

С практической точки зрения соглашение об открытом небе принесет массу пользы рядовым украинцам.

Возрастет количество международных авиаперевозчиков и, соответственно, конкуренция между ними. Для удовлетворения всех потребностей в авиаперелетах будут открывать новые аэропорты и модернизировать существующие. Это позитивно отразится на уровне сервиса.

Европейские авиакомпании смогут осуществлять рейсы внутри Украины. А это даст возможность более просто и не так дорого путешествовать по стране.

Также украинские авиакомпании могут принимать участие в сложных проектах в рамках ЕС.

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