Артем Культенко временно завязал с геями

Народный депутат и заместитель главы фракции “Слуга народа” Артем Культенко не поддерживает ЛГБТ-движение и крайне отрицательно относится к гей-парадам на улицах городов. Об этом он недавно заявил в интервью Союзу православных журналистов. Однако еще совсем недавно в СМИ просачивалась информация, согласно [...]

Народный депутат и заместитель главы фракции “Слуга народа” Артем Культенко не поддерживает ЛГБТ-движение и крайне отрицательно относится к гей-парадам на улицах городов. Об этом он недавно заявил в интервью Союзу православных журналистов. Однако еще совсем недавно в СМИ просачивалась информация, согласно которой Культенко был вполне не чужд таким отношениям и даже якобы имел романтические отношения со вторым человеком в государстве.

Яростное отрицание каких-либо фактов или явлений часто означает нашу симпатию к таким вещам. Что уж говорить о политиках, которые часто вынуждены говорить на белое “черное”, лишь бы следовать в фарватере партии, ожиданий избирателей или политтехнологов.

Воспоминания Артема Культенко

Вот и Артем Культенко, замглавы Комитета ВР по вопросам регламента и этики, замглавы фракции “Слуга народа”, показательно относит себя к яростным противникам всяких проявлений сексуальной свободы, в частности, к членам ЛГБТК+ сообщества и их публичным проявлениям своей ориентации и предпочтений. Культенко неоднократно публично клеймил гей-парады, например, недавно в комментарии православным журналистам он заявил, что считает однополые отношения и изменение пола грехом, ссылаясь на то, что он православный человек.

Однако целый ряд источников в окружении Культенко и во фракции “Слуга народа” утверждают, что за маской поборника традиционных консервативных ценностей, отца двух детей и порядочного семьянина скрывается тот еще ловелас и любитель лиц своего пола. В частности, несколько месяцев назад СМИ писали о громком романе Культенко с бывшим на тот момент спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который активно обсуждали в кулуарах парламента.

«Как молоды мы были, Дмитрий Разумков», — с такой подписью однажды опубликовал свои воспоминания в Facebook Культенко. На фотографии 2019 года двое мужчин стоят в обнимку в характерной позе, прижимаясь друг к другу.

Поговаривали, что Культенко еще на стадии отбора кандидатов в список партии «Слуга народа» (он оказался там под №51 именно по протекции Разумкова, который утвердил предложение известного «крышевателя МАФов» Андрея Холодова) как мог очаровывал будущего спикера.

Разумкову понравилась амбициозность и пробивной характер Культенко, который на тот момент был обыкновенным владельцем двух заурядных булочных на Позняках в Киеве. При этом ни в чем не нуждающийся Разумков снисходительно принимал подростковые ухаживания бывшего торговца сим-картами. Хотя был высокий риск, что через постель тот пытается попросту проложить себе дорогу к заветному парламентскому креслу, чтобы за неприкосновенностью избежать уголовной ответственности по накопившимся производствам.

Разумков поручал Культенко различные “ответственные задачи”. Например, в разгар карантина в конце апреля 2021 года СМИ зафиксировали, как Культенко организовал вечеринку для «Слуг народа» (по факту это была просьба, переданная через Разумкова руководством партии). Уже в первые полгода работы в парламенте старания Культенко были вознаграждены: вместе с Александром Дубинским стараниями спикера он возглавил киевскую областную ячейку «Слуги народа».

В свою очередь, Культенко увидел в Разумкове «родную православную душу». Кроме того, Разумков, как известно, не очень активно поддерживает украинскую армию и вообще Украину в войне на Донбассе. Как и Культенко, который даже во время визита партийцев на фронт умудрился сбежать на «помолиться» в местную Святогорскую лавру, где в свое время монахи принимали боевиков ДНР и хранили их боеприпасы.

Как и Культенко, Разумков также публично выступает против ЛГБТ-сообщества и формально является сторонником “семейных ценностей”. Однако, по мнению некоторых лиц в окружении экс-спикера, влечение Культенко было взаимным.

Было — поскольку примерно со средины лета, когда Артем Культенко в последний раз постил романтичные фотографии с Разумковым, снабжая их ностальгическими подписями — таких материалов на страницах политика в соцсетях больше не появляется. Более того, как рассказывают в “Слуге”, после того, как Культенко публично почти признался к чувствам к руководителю парламента, именно Разумков якобы стал инициатором полного разрыва отношений с “пылким простачком” Культенко.

Это серьезно ударило по неустоявшейся подростковой психике Культенко, и он ушел в себя на несколько месяцев. Когда же в Раде встал вопрос о снятии Разумкова с должности — то воспринял это как возможность “отомстить”, правда не совсем понятно, за что именно.

Сейчас Культенко временно прекратил “продавать” себя миру, как открытого гея, источники в окружении депутата утверждают, что он не состоит в активных однополых отношениях. Однако как долго ранимая православная душа сможет продержаться без плотских утех, можно только догадываться. Вопрос в том, не придется ли Артему Культенко снова искать себе партнеров в парламенте среди сторонников семейных ценностей.