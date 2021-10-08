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14:24 12 Октября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Мать Полякова обратилась к украинцам после похорон сына

Мать умершего депутата поблагодарила за поддержку и сочувствие.

Видео с обращением опубликовано на странице погибшего депутата в Facebook.

Мать покойного народного депутата Антона Полякова после похорон на камеру обратилась у украинцам. Члены семьи благодарят всех за поддержку в тяжелой ситуации.

«Мы похоронили нашего любимого сыночка Антона. Я хочу сказать большое спасибо. Спасибо всем добрым людям за искренние соболезнования в нашем горе», – сказала она.

Похороны Антона Полякова состоялись вчера, 11 октября. На церемонии прощания присутствовали однопартийцы и другие нардепы, а также политики и горожане, которые знали мужчину.

Как ранее сообщали Власти, в ночь на пятницу, 8 октября умер народный депутат Антон Поляков.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в организме погибшего содержалось небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Из-за чего, в МВД считают, что Полякова могли отравить.

Также, сообщалось, что таксист, в машине которого обнаружили бессознательное тело нардепа Антона Полякова, признался, что мужчину ему перегрузили из другого автомобиля.

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Тэги: похороны, Поляков
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