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15:10 12 Октября 2021 Просмотров 764   КомментариевКомментарии

Под Киевом мужчина открыл огонь по семье с ребенком: есть раненые. Видео

На окраине Киева мужчина в камуфляжной форме стрелял по машине, в которой находилась семья с ребенком.

Об этом сообщает Київ Оперативний в Telegram.

В Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба – мужчина в камуфляжной открыл огонь по машине, в которой находилась семья с ребенком.

Происшествие попало на камеры наблюдения. На кадрах записи сначала появляется злоумышленник в камуфляже. После того, как из подъезда вышли мужчина и женщина с ребенком, а затем все сели в автомобиль к автомобилю подходит злоумышленник со стороны водительского кресла и открывает огонь по автомобилю. Судя по видеозаписи целью стрелка был мужчина.

Люди получили ранения, о погибших не сообщается. Информация о происшествии уточняется.

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Тэги: семья, Киев, ребенок, стрельба
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