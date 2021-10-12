Вице-премьер Стефанишина сознательно врет президенту: интригующие подробности

Стефанишина не только практически в открытую работает против национальных интересов Украины, но и обманывает высшее руководство страны. Так, она заявила президенту, что запрет на экспорт лома «навредит репутации Украины в Европе».

Стефанишина не только практически в открытую работает против национальных интересов Украины, но и обманывает высшее руководство страны. Так, она заявила президенту, что запрет на экспорт лома «навредит репутации Украины в Европе». Но это ложь от первого до последнего слова, потому что в приказе нет ни слова о запрете лома в Евросоюз. Об этом пишет телеграмм-канал Шептун, ссылаясь на свои источники в Раде.

«В проекте Минэкономики, фактически, речь идет только о двух странах, главных конкурентах наших металлургов на мировом рынке – Турции и непризнанном российском анклаве Приднестровье. И тут вопрос: сколько получила Стефанишина за то, чтобы откровенно соврать президенту?», – пишет издание.

Там также вспомнили, что это не первый раз, когда своими действиями Стефанишина откровенно лоббирует интересы европейцев. Предыдущий скандал был, когда она боролась против запрета на экспорт из Украины необработанного леса-кругляка.

«В Европе свои леса берегут, а украинский можно резать. И отправлять именно в виде бревен: рабочие места должны быть в ЕС, а не в Украине. Теперь она включилась в металлоломный кейс: далеко небедные металлоломщики с миллионами на оффшорах сделали мадам валютный сюрприз с шестью нулями за успешную операцию по затягиванию запрета на экспорт металлолома», – поделились журналисты.

По их данным, бюджет из-за действий вице-евроинтегратора будет терять до 1 млрд грн в неделю. А это – реальные деньги, которые так нужны стране. Ведь происходит массовый экспорт лома, без оплаты каких-либо налогов, а внутреннее производство стали снижается – со всеми негативными последствиями для экономики.

«Если штатный евролоббист Стефанишина так печётся об эфемерных опасениях ЕС по поводу запрета экспорта лома, может, стоит отправить ее в ЕС, и пускай ей там платят зарплату? Деньги на представительство у нее уже есть», – резюмировало издание.