Конец эпохи бедности: доллары на полу нашли в партийном офисе Слуг

Журналист Михаил Ткач, впервые посетив офис партии “Слуга народа” в КВЦ “Парковый”, заметил на полу смятую купюру в сто долларов.

На полу в офисе Слуг журналист нашел доллары



О своей находке он рассказал в Facebook. Тут же он выложил и соответствующее фото.

“Впервые побывал в партийном офисе «слуг народа». Здесь конец эпохи бедности”, – написал Ткач.

В его посте не уточняется, настоящая ли купюра, и что журналист с ней сделал.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» в стране закончится до конца срока его полномочий как главы государства.

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