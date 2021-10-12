Главная » Украина » Политика
15:17 12 Октября 2021 203 Комментарии
Конец эпохи бедности: доллары на полу нашли в партийном офисе Слуг
Журналист Михаил Ткач, впервые посетив офис партии “Слуга народа” в КВЦ “Парковый”, заметил на полу смятую купюру в сто долларов.
На полу в офисе Слуг журналист нашел доллары
О своей находке он рассказал в Facebook. Тут же он выложил и соответствующее фото.
“Впервые побывал в партийном офисе «слуг народа». Здесь конец эпохи бедности”, – написал Ткач.
В его посте не уточняется, настоящая ли купюра, и что журналист с ней сделал.
Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» в стране закончится до конца срока его полномочий как главы государства.
Источник:
Тэги: доллары, слуга народа
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Трускавец прибывают нардепы от Слуги народа
01.10.2021 11:15