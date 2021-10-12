В полиции рассказали подробности стрельбы под Киевом

В полиции устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

В полиции прокомментировали стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом.

Сообщается, что совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Стрелявший ранил мужчину в ногу, а также повредил автомобиль.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина открыл огонь по семье с ребенком.

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