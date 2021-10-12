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15:57 12 Октября 2021 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

Названы главные задачи военной миссии ЕС в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали идею создания в Украине военной миссии Европейского союза.

В Украине может появиться военная миссия ЕС

Свое мнение глава государства высказал в заявлении на саммите Украина-ЕС.

«Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу», – заявил Зеленский.

По мнению Мишеля, миссия может быть напрвлена в Украину из-за обострения конфликта на Донбассе. Ее главные задачи – укрепление сотрудничества в сфере безопасности, в том числе борьба с кибератаками.

Еврочиновник отметил, что это лишь предполагаемые варианты взаимодействия. Более конкретно можно будет говорить после того, как члены ЕС примут окончательное решение о целесообразности миссии.

При этом Мишель добавил, что координировать решение этого вопроса с украинской властью будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Он направляет миссию, которая приедет в Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие общие вопросы мы можем обсуждать в вопросе военного образования», — сообщил еврочиновник.

Ранее Власти писали, что Евросоюз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии.

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Тэги: ес, военная миссия
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