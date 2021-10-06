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20:35 12 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Новая китайская крылатая ракета оказалась копией украинской

Китайская компания Guangdong Hongda Blasting представила на выставке Airshow China 2021 в Чжухае макет новой ракетной системы.

Новый ракетный комплекс получил название HD-1A. Во всех отношениях  он  выглядит как клон ракеты «Блыскавка», разработанной украинским КБ «Южное», сообщает The Defence Blog.

Компания Guangdong Hongda Blasting заявляет, что HD-1A – это сверхзвуковая крылатая ракетная система, предназначенная для нанесения многоцелевых ударов как по наземным, так и по морским целям, а также для обеспечения высокоточных ударов и огневой поддержки, включая береговую оборону и блокаду каналов.

Китайская ракета, которую представила фирма из Гуанчжоу, похоже, была предназначена для выполнения тех же боевых задач, которые предусмотрены для ракеты украинского производства.

В целом, конструкция украинской и китайской ракет очень похожа, но имеет ряд отличий, пишет издание.

Это китайская ракета...

...а это - украинская.

Источник:
Тэги: Китай, вооружение, крылатые ракеты
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