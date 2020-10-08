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16:59 12 Октября 2021 13 Комментарии
В Украине заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса по регионам
В Украине с завтрашнего дня на дорогах будут работать более 200 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook
В Украине с завтрашнего дня заработают 23 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Детали: Расположение приборов:
- г. Кременчуг – 274 квартал, 4 (направление прибора просп. Полтавский),
- г. Черкассы – ул. Химиков, 50 (направление прибора ул. Черновола),
- г. Луцк – ул. Вячеслава Черновола, 17 (направление прибора ул. Петра Маха), ул. Ковельская, 144 (направление прибора ул. Старицкого), ул. Ковельская, 147 (направление прибора ул. Лескова), ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцевская),
- г. Львов, ул. Стрыйская, 292 (направление прибора ул. Иоанна Павла II), ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора просп. Красной Калины), ул. Шевченко, 313 (направление прибора ул. Ивана Величковского),
- Винницкая область – на 376 км+261 автодороги М-30 (направление прибора г. Хмельницкий),
- Волынская область – на 19 км+098 автодороги Н-22 (направление прибора г. Владимир-Волынский),
- Донецкая область – на 651 км+922 автодороги М-03 (направление прибора г. Славянск), на 621 км+111 автодороги М-14 (направление прибора с. Камышеватое), на 681 км+488 автодороги Н-08 (направление прибора г. Мариуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (направление прибора г. Краматорск), на 183 км+107 автодороги Н-20 (направление прибора г. Мариуполь),
- Запорожская область – на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье, на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков, на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье,
- Николаевская область – на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев,
- Ровенская область – на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия, на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов,
- Черниговская область – на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мэна.
По данным полиции, таким образом с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации.
Ознакомиться с картой размещения комплексов можно на сайте МВД.
Как ранее сообщали Власти, в двух самых больших городах Украины вскоре появятся камеры для контроля соблюдения карантинных мер.
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Тэги: дороги, пдд, камеры, автофиксация
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