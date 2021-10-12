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17:05 12 Октября 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

На украинский рынок вбросили сотни тысяч фальшивых долларов премиум-класса

Группа злоумышленников занималась сбытом фальшивых 100-долларовых банкнот премиум-качества, и “вбросила” на украинский рынок сотни тысяч долларов.

Фальшивые доллары невозможно было отличить от настоящих даже на детекторе

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Фальшивки распространялись в разных регионах страны.

Качество подделки банкнот было настолько высоким, что они не идентифицировались на специальных детекторах как фальшивые. Дельцы продавали их за 50 процентов от номинальной стоимости купюры.

Организатором схемы является житель Киева, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям.

Преступная группировка действовала с начала 2021 года. Ее участники сбывали фальшивки по личным каналам несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Преступники продавали фальшивки за 50% стоимости номинала

Преступники продавали фальшивки за 50% стоимости номинала

При проведении спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя при передаче двух тысяч долларов.

При обысках изъяли деньги и списки клиентов

При обысках изъяли деньги и списки клиентов

Было проведено 11 обысков, изъяты деньги, оружие, боеприпасы, списки клиентов.

У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы

У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы

Также устанавливаются и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

Ранее Власти писали, что журналист Михаил Ткач, впервые посетив офис партии “Слуга народа” в КВЦ “Парковый”, заметил на полу смятую купюру в сто долларов.

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