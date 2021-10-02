В Беларуси арестовали многодетного отца за оскорбления Лукашенко в Telegram

Жителя Гродно обвиняют в публичном оскорблении Президента Республики Беларусь и незаконном хранении и изготовлении предметов поражающего действия.

Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Следственный комитет Республики Беларусь обвиняет 36-летнего жителя Гродно (Беларусь) в размещении оскорбительных комментариев в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко в Telegram.

Кроме того, при обыске места жительства мужчины, как утверждает Следственный комитет были найдены металлическая телескопическая (резиновая) дубинка, дымовые шашки, перцовые баллончики, петарды, газовые баллоны.

В следствии чего мужчину обвиняют по четырем статьям:

ч. 1 ст. 368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь;

ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Республики Беларусь;

ст. 391 (оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия) Уголовного кодекса Республики Беларусь;

ч. 1 ст. 295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мужчина свою вину не признает. Известно, что у него 1 несовершеннолетний и 3 малолетних ребенка.

Как ранее сообщали Власти, двое спортсменов отказались возвращаться в Беларусь после Олимпиады в Японии.

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