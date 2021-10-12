Украинка стала руководителем легендарного итальянского театра

Оксана Лынив стала главным художественным руководителем итальянского театра Teatro Comunale Bologn.

Об этом сообщила Оксана Лынив на своей странице в Facebook.

Украинский дирижер стала главным художественным руководителем легендарного итальянского Муниципального театра Болоньи (Teatro Comunale Bologn).

Оксана будет первой женщиной в истории Италии, которую пригласили на данную должность.

Муниципальный театр Болоньи — оперный театр в Болонье, один из важнейших в стране. Как правило, в его репертуар входит восемь опер и шесть спектаклей в сезон, длящийся с ноября по апрель.

В XIX веке на сцене театра были поставлены 20 опер Джоаккино Россини, а также семь из десяти опер Винченцо Беллини в 1830-х годах. Произведения Джузеппе Верди и опера Вагнера «Лоэнгрин», итальянская премьера которой прошла в этом театре в 1871 году, доминировали в репертуаре театра на протяжении всего столетия. Кроме того, Болонья стала местом проведения нескольких других оперных премьер Вагнера в Италии, а сам композитор присутствовал здесь на премьере «Риенци» и «Парсифаля» 1 января 1914 года.

Ещё одной крупной фигурой, связанной с Муниципальным театром Болоньи с 1894 года, был дирижёр Артуро Тосканини, который представил «Фальстафа» Верди в том же году и дирижировал в театре до Второй мировой войны.

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