В Чернигове от COVID-19 умерла невакцинированная беременная женщина

В Чернигове от COVID-19 умерла 39-летняя женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности.

В Чернигове от коронавируса умерла беременная



Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на слова городского головы Владислава Атрошенко. Он отметил, что умершая не была вакцинирована.

«У нас умерла женщина 39 лет на 22 неделе беременности, не вакцинирован. Умерла вместе с ребенком», – сказал мэр 12 октябряво время утреннего совещания в местной администрации.

По словам генерального директора Черниговской городской больницы №2 Владислава Повара, первую дозу вакцины в Чернигове получило 26% местных жителей, две дозы – более 20%.

В городе продолжает расти количество новых случаев заражения COVID-19/ причем 70% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.

Из 239 человек, которые сейчас находятся в медучреждениях, только 17 – привиты от COVID-19. Они получили либо только одну дозу, либо две, но иммунный ответ еще не успел сформироваться, так как прошло слишком мало времени.

С начала пандемии в Чернигове зафиксировано 16 533 случая коронавирусной болезни. Умер 491 человек. За последние сутки (по состоянию на 11 октября) выявлено 92 новых случая.

В Черниговской области полностью вакцинированы чуть более 16% населения.