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Главная » Украина » Общество
18:12 12 Октября 2021 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

В Херсонской области вводят «красную» зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение объявить «красной» зоной карантина территорию Херсонской области.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Госкомиссия установила с 00:00 15 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области», – написал министр.

На территории области будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

В этой зоне учебные заведения смогут работать, только если 100% работников будут «зеленый» COVID-сертификат.

В «красной» зоне смогут работать кинотеатры, музеи, другие культурные заведения, развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны, если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы.

Ранее Власти писали, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, наиболее близкая к “красной” зоне эпидемической опасности по состоянию на 11 октября является Херсонская область.

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