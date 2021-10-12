Военная миссия ЕС должна появиться в Украине до конца года, – министр обороны

Министерство обороны Украины делает все необходимое, чтобы военная миссия ЕС появилась в стране до конца 2021 года.

В Украине ожидают военную миссию ЕС до конца года



Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Его слова процитировали на сайте Минобороны.

Военный уточнил, что к миссии планируют привлечь 30 постоянных советников из Европейского союза. Благодаря им министр надеется создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение.

Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.

«Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза», – подчеркнул Таран.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали идею создания в Украине военной миссии Европейского союза.