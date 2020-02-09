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19:40 12 Октября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Беременную учительницу арестовали за секс с учеником

Хейри Кальви из американского штата Флорида была арестована и обвинена в нескольких преступлениях.

Якобы она занималась сексом со своим 15-летним учеником, а также принесла в школу пистолет, пишет Daily Star со ссылкой на местные власти.

41-летняя учительница в настоящее время беременна.

Полиция сообщает, что подросток отказался помочь с расследованием.

«Когда мы говорили с ним, он отрицал, что является жертвой. Он категорически заявил нам, что не был изнасилован», – рассказал представитель полиции Рей Вальдес.

Однако полицейский отметил, что это не меняет сути дела, так как в соответствии с законодательством штата «согласие» несовершеннолетних тут не является оправданием.

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Тэги: США, секс, подростки, учительница
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