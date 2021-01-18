НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
07:35 13 Октября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Telegram снова сломался: пользователи со всего мира сообщали о проблемах

В работе популярного мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, о чем сообщали пользователи со всех уголков планеты.

Жалобы на проблемы с сервисом можно заметить на сервисе Downdetector. Более половины пользователей сообщили о проблемах с приложением в целом, у трети не получалось подключиться к сервису, еще у 15% не получалось отправить сообщения.

О проблемах с сервисом сообщили жители Украины, Беларуси, Германии, Великобритании, Канады, США. В России мессенджер полностью “лег” минут на 40.

Наиболее проблемное время в работе Telegram пришлось период между 02:10 до 03:50 по киевскому времени.

Сбой в работе Telegram наблюдался между 02:10 и 03:50

Сбой в работе Telegram наблюдался между 02:10 и 03:50

Сейчас сообщений о проблемах с Telegram практически уже нет.

Наиболее частые жалобы пользователей Telegram

Наиболее частые жалобы пользователей Telegram

Ранее Власти сообщали, что в Беларуси арестовали многодетного отца за оскорбления Лукашенко в Telegram

Источник:
Тэги: Telegram, мессенджер
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.01.2021 13:41
От Apple требуют удалить Telegram из магазина приложений
ТОР
02.01.2021 09:06
Мессенджер WhatsApp установил исторический рекорд
ТОР
16.12.2020 15:23
Telegram и ВКонтакте попали в список сервисов с пиратским контентом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com