Telegram снова сломался: пользователи со всего мира сообщали о проблемах

В работе популярного мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, о чем сообщали пользователи со всех уголков планеты.

Жалобы на проблемы с сервисом можно заметить на сервисе Downdetector. Более половины пользователей сообщили о проблемах с приложением в целом, у трети не получалось подключиться к сервису, еще у 15% не получалось отправить сообщения.

О проблемах с сервисом сообщили жители Украины, Беларуси, Германии, Великобритании, Канады, США. В России мессенджер полностью “лег” минут на 40.

Наиболее проблемное время в работе Telegram пришлось период между 02:10 до 03:50 по киевскому времени.

Сейчас сообщений о проблемах с Telegram практически уже нет.

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