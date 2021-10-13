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Главная » Украина » Общество
08:14 13 Октября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Украина – четвертая в мире по смертности от COVID-19

По состоянию на 12 октября за сутки в Украине умерло от коронавируса 352 человека, что является четвертым показателем в мире.

Украина в лидерах по смертности от COVID-19

Такие данные приведены на сервисе Worldometers. Во всем мире зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19.

Наибольшая смертность от вируса в США – 1480 человек, затем идет Россия – 973 и Румыния – 442.

Украина в пятерке лидеров по смертности

Украина в пятерке лидеров по смертности

По количеству новых случаев заражения Украина занимает 8-ю позицию, на первом месте – США (+84,154), на втором Великобритания (+38,520), на третьем Турция (+33,860).

Ранее Власти писали, что в Чернигове от COVID-19 умерла 39-летняя женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности.

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Тэги: covid-19
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