В Украине хотят перенести школьные каникулы, чтобы сдержать пандемию

Нацкомиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Об этом в эксклюзивном интервью Радио Свобода сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства», – сказал он.

Министр пока не знает, сколько продлятся осенние каникулы – «все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать».

По его словам, обычно приостановление учебного процесса приводит, как минимум, к снижению заболеваемости на 15% уже через пять дней.

Как уже сообщали Власти, в Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умер 471 человек.

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