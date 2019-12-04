100 дней рынка земли в Украине: цена на черноземы выросла почти вдвое

Почти 7 млн ​​землевладельцев получили полноценное право владеть, распоряжаться и хозяйствовать на своей земле.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время пресс конференции, сообщается на сайте министрества.

По словам министра, рыночный процесс ценообразования движется планомерно. В целом, стоимость земли выше средней нормативно-денежной оценки земель в Украине и за 100 дней отмечается динамика роста ценообразования.

«Если брать общую цифру всех транзакций по землям сельскохозяйственного назначения, то средняя стоимость за один гектар по состоянию на 9 октября составляет 43 879 грн», – отметил Роман Лещенко.

Согласно первым операциям купли-продажи земли после снятия моратория, средняя цена участков, находящихся в собственности или аренде, составляла около 25 000 грн за гектар.

Как сообщали Власти, Роман Лещенко и ранее прогнозировал, что цена на землю в Украине будет постоянно расти, около 7-10 процентов ежегодно, поскольку украинская земля является недооцененной и есть рыночные факторы, влияющие на рост цены.

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