В Украине начали установку блокпостов для проверки COVID-сертификатов

Первые посты уже появились в Одессе, где власти решили усилить контроль за соблюдением новых правил межобластных пассажирских перевозок.

Об этом сообщила Думская. На вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы с полной видеофиксацией действий полицейских.

В случае отсутствия сертификата или сведений о перенесении болезни пассажиром, перевозчик заплатит штраф 17 тыс грн, а человек может понести уголовную ответственность.

На въезде в Одессу будут функционировать два поста – «Центролит» и «Дачное». Соблюдение новых правил будут контролировать сотрудники национальной полиции.

Речь идет об автомобильном транспорте, автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного соединения. Соответствующие правила не будут применены к городским и внутренне областным перевозкам.

Как уже сообщали Власти, в Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умер 471 человек.

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