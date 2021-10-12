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14:43 13 Октября 2021 0 Комментарии
Украинским военным выплатят денежную премию к 14 октября
Министр обороны Андрей Таран распорядился поощрить военнослужащих Вооруженных Сил Украины денежной премией по случаю Дня защитника.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages со ссылкой на поручение №16196/з, подписанное министром 12 октября.
Размер денежной премии – 2500 грн.
В документе говорится о поощрении военнослужащих, «не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу)».
Отметим, что в государственном бюджете на 2021 год расходы на оборону составили 267,1291 млрд грн, что составляет 5,93% от ВВП.
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Тэги: премия, военные, министр обороны, День защитника Украины
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