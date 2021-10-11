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11:22 13 Октября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Землетрясения в Ивано-Франковской области: ученые сообщили подробности

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,1.

Об этом сообщает пресс-центр Карпатского региона ИГФ НАН Украины. Вспышку земной активности зафиксировали 12 октября в 10:25.

Подземные толчки ощутили жители села Бытков Надворнянского района.

Ученые назвали точные координаты эпицентра землетрясения: широта 48.61 гр., долгота 24.46 гр. Глубина гипоцентра 7.4 + -3.8 km.

Сотрудники местной службы ГСЧС не получали каких-либо сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры.

Также не поступали данные о пострадавших в результате подземных толчков.

В Главном центре специального контроля отметили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3.

Ранее власти сообщали, что в результате сильного землетрясения в Республике Гаити погибли 1300 человек

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Тэги: землетрясение
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